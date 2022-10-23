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Глава Минпросвещения РФ призвал учителей Херсонской области выехать на левый берег Днепра

Общество
23.10.2022 18:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-minprosveshheniya-rf-prizval-uchitelej-hersonskoj-oblasti-vyehat-na-levyj-bereg-dnepra
Глава Минпросвещения РФ призвал учителей Херсонской области выехать на левый берег Днепра
Фото t.me/VGA_Kherson/

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов обратился к учителям Херсонской области и попросил их выехать в безопасное место.

«Уважаемые учителя Херсонской области, хочу обратиться к вам и сказать, что ситуация сегодня непростая. Важно сохранить ваши жизни, важно, чтобы вы смогли продолжить обучать школьников, детей. Важно, чтобы вы переехали на левый берег Днепра или на территорию Крыма», — сказал Кравцов.

Глава Минпросвещения подчеркнул, что это выехать в безопасное место нужно ненадолго. По его словам, все учителя Херсонской области обязательно вернуться обратно.

Всех педагогов Херсонской области на время выезда обеспечат работой и всем необходимым. В регионе работает горячая линия по выезду: 8 (800) 301–99–99, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области в Telegram.

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