Военкор «Первого канала» Анна Прокофьева подорвалась на мине и погибла

О гибели корреспондента «Первого канала» Анны Прокофьевой в Белгородской области на границе с Украиной стало известно утром 26 марта.

Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга после того, как съемочная группа подорвалась на вражеской мине. Травмы также получил оператор Дмитрий Волков.

Известно, что Прокофьевой было 35 лет. Она окончила РУДН по специальности «журналистика», свободно владела испанским языком. Работала в испанской редакции агентства «Россия Сегодня». С 2023 года работала военным корреспондентом на «Первом канале», вела репортажи из зоны СВО, сообщает пресс-служба «Первого канала».

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