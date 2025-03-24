Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне спецоперации

О гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака в зоне специальной военной операции стало известно 24 марта.

Он освещал события в Харьковской области на купянском направлении. Подробности случившегося уточняются.

Последний репортаж корреспондента вышел в эфир накануне — 23 марта, пишут «Известия».

Известно, что Александр Федорчак родился в Крыму. До начала спецоперации он работал на телевидении.

Читайте также: в Сочи открыли памятник погибшему на СВО военкору Борису Максудову. На церемонии открытия нового участка военного мемориала присутствовали семьи и близкие погибших героев, в том числе и родственники Бориса Максудова. Союз журналистов Кубани при поддержке губернатора ежегодно проводит межрегиональный творческий конкурс имени Бориса Максудова.