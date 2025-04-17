Военком Кубани Чугункин рассказал о весеннем призыве в интервью «Кубань 24»

Военный комиссар Краснодарского края Алексей Чугункин в эфире программы «Детали» на телеканале «Кубань 24» рассказал все, что нужно знать о весеннем призыве 2025 года.

Весенний призыв в РФ традиционно начался 1 апреля и продлится до 15 июля. Почти 7,5 тыс. жителей Кубани отправятся на службу, это больше, чем в прошлом году. По словам полковника Чугункина, увеличение призывников никак не связано с решением задач специальной военной операции. Увеличивается штатная численности ВС России. Согласно указу президента Владимира Путина, в этот призыв в армию планируется направить всего 160 тыс. человек — рекорд за последние 11 лет.

«Половину наших призывников мы направим для прохождения службы в сухопутные войска на территории ЮВО, пятая часть останется служить в воинских частях, которые расположены на территории Краснодарского края, треть будет направлена для обучения в учебные части, где по истечении срока 3-5 месяцев, получив военно-учетную специальность, они будут уже направлены к новому месту службы. Также мы традиционно направляем наших призывников для прохождения службы в Президентский полк федеральной охраны. В этот призыв мы будем направлять призывников для службы в пограничных войсках ФСБ и в войска Национальной гвардии. Для участия в специальной военной операции срочники призываться не будут», — сказал Алексей Чугункин.

Одна из особенностей весеннего призыва — использование единой государственной информационной системы. Электронные повестки будут рассылаться в личные кабинеты призывников на портале «Госуслуги». Но в приоритете остаются бумажные повестки — они имеют такую же юридическую силу.

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