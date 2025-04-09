Кондратьев обсудил проведение весеннего призыва в Краснодарском крае в 2025 году

Вопросы организации весеннего призыва губернатор Краснодарского края обсудил с военным комиссаром региона Алексеем Чугункиным.

По словам Чугункина, в этом году призыв стартовал в канун празднования 80-летия Великой Победы, 1 апреля, и продлится он до 15 июля.

«Для молодых людей он станет первым шагом к тому, чтобы стать настоящими защитниками Отечества. В зону СВО или новые регионы кубанских призывников не отправят. Они будут служить в разных родах войск, около 23 процентов останутся на территории края. Около 60 человек отобрали для службы в Президентском полку», — отметил он.

Глава региона поблагодарил его за организацию осеннего призыва прошлого года. Он отметил, что новобранцы Кубани всегда отличаются физической подготовкой и высокими нравственно-патриотическими качествами.

«Ваша служба очень значима для обороны нашей страны. То качество призыва и качество самих призывников — они на высоком уровне с точки зрения и физической подготовки, и морально-волевых качеств, и нравственно-духовных ценностей, и патриотики. Конечно, для нас это предмет гордости. В том числе, это заслуга и сотрудников военных комиссариатов, потому что вы не просто занимаетесь призывом, а готовите призывников к несению военной службы. Это серьезный труд. Отсюда и такой результат, который отмечает и Министерство обороны России. В этом году мы должны продолжить эту традицию и направить в Вооруженные силы в весенний призыв именно таких молодых людей. Знаю, что первые новобранцы направятся к местам службы уже на этой неделе. Важно провести все призывные мероприятия на самом достойном уровне», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Военный комиссар рассказал о нововведениях. Так, теперь призывники получают и электронные повестки — они приходят на портал «Госуслуги». Также, по словам Чугункина, кубанские призывники будут проходить службу во всех родах и видах вооруженных сил страны, а также в других войсках и воинских формированиях и в Президентском полку, но многие останутся на территории региона. Кроме того, на краевом сборном пункте каждого из ребят обеспечат трехразовым горячим питанием, обмундированием и необходимым имуществом, а на период следования к месту службы — питьевой водой и сухпайком.

Вениамин Кондратьев поручил ввести еще одно правило: информировать родителей новобранцев о том, что те добрались до своих воинских частей, чтобы те знали, что их дети в безопасности.

Читайте также: Вениамин Кондратьев пообщался с производителями мебели на выставке UMIDS-2025.