Вениамин Кондратьев пообщался с производителями мебели на выставке UMIDS-2025

Выставка проходит уже в 27 раз. В четырех павильонах представлена не только мебель, но и предметы интерьера, разные материалы, комплектующие и оборудование для деревообрабатывающего и мебельного производства. За годы работы на экспозиции уже сложилась своя отработанная схема. Сначала посетители тестируют мебель, а после обсуждают и договариваются.





Производителям площадка помогает продвигать товар, увеличивать объемы продаж и укреплять свои позиции на рынке.

«Стенд края расположился на 400 кв. метрах, свою мебель на выставке представляют 60 кубанских производителей, здесь можно полностью укомплектовать свою квартиру — от мягкой мебели, кухни до элементов декора», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Анастасия Глазкова.

Раньше краевые производители мебели участвовали в выставке самостоятельно. С 2019 года при поддержке региона многие компании стали представлять свою продукцию в коллективной экспозиции. За это время они заключили около 500 договоров на общую сумму свыше 180 млн рублей.

Свое знакомство с выставкой Вениамин Кондратьев начал с краевого стенда. Глава региона отметил разнообразие материалов, форм, цветов, фурнитуры. Сегодня внутренний спрос на качественные элементы интерьера высокий. На Кубани строят десятки социальных объектов, отели и гостиницы на побережье. В приоритете укомплектовывать все эти объекты мебелью собственного производства.

«На самом деле наш производитель мебели всегда надежнее для клиента. Также это транспортная составляющая. Все это вам на руку, поэтому нужно активнее двигаться. Мы готовы здесь максимально помогать», — сказал губернатор.

Такой богатый выбор кубанских товаров стал возможен благодаря поддержке отрасли. Сегодня для производителей край создал разные преференции. Один из самых мощных инструментов — это Фонд развития промышленности, с помощью которого компании могут получить льготные займы под очень низкие проценты. Кондратьев посетил и павильон, где бизнес работает для бизнеса.

«Кубанские проекты очень нужны, потому что востребованы. Кроме того, мы максимально замещаем ту импортную продукцию, которой когда-то было очень много. Мы раньше и не могли подумать, что Кубань будет производить такого качества продукцию, а сегодня это уже реальность», — подчеркнул глава края.

Если по линии мер поддержки вопросов у производителей мебели нет, то с поиском кадров они возникают.

«Я думаю, что кадровый вопрос решаемый. А, например, иностранные конкуренты, подорожание материалов — это серьезные вызовы. Если для вас это не так, то, значит, вы устойчивы на рынке, а ваша продукция настолько пользуется спросом, что уже не боитесь конкуренции», — отметил губернатор.

Вопрос нехватки кадров волнует многих производителей. Кондратьев рассказал о том, какую практику уже начали применять в строительной и винодельческой отраслях. Работодатели сами приходят в колледжи и техникумы.

«У нас каждый год 3 тыс. выпускников в строительной отрасли. Еще год назад к ним никто не приходил, а сегодня работодатель наконец обратил внимание на нашу молодежь. Ее нужно стимулировать, нужен социальный пакет, зарплата», — рассказал Кондратьев.

На выставку приехали производители из разных регионов. Им тоже есть что показать. Например, здесь расположилась компания из Тулы. Губернатор отметил, что после того, как иностранная продукция освободила полки магазинов, открылось больше возможностей для российских компаний.

«Внутренний рынок очень большой. Места в нем хватит всем. Поэтому мы за то, чтобы и конкуренция была, и чтобы вы развивались. Это время возможностей», — подчеркнул глава Кубани.

Выставка — международная. Здесь есть и зарубежные партнеры, например, стенд Узбекистана, где выставляют плетеную мебель. Широкий ассортимент демонстрируют и промышленники Беларуси.

Такие выставки помогают наладить связи, найти новых клиентов, изучить тенденции рынка и заключить выгодные контракты. Это только первый день экспозиции, за дни ее работы ожидают больше 16 тыс. посетителей. Итоги подведут уже 11 апреля.

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