Воды нет несколько дней: жители станицы Переясловской пожаловались на отключение водоснабжения

На систематическое отключение воды 7 июля пожаловались жители улицы Выгонной станицы Переясловской Брюховецкого района.

По их словам, в течении последних нескольких дней вода в кранах совсем отсутствует.

Власти Брюховецкого района сообщили о том, что проблему с водоснабжением станицы сейчас пытаются решить.

«Проблему не замалчиваем, о ней знаем, ищем новые технические решения. С утра создали комиссию с участием специалистов ООО «БВХ», администрации сельского поселения, общественников и жителей. Объезжаем и проверяем на работоспособность все скважины. В ручном режиме следим за их работой, чтобы убедиться, что ресурсоснабжающей организацией делается все, чтобы обеспечить людей водой», — написал глава Брюховецкого района Сергей Ганжа в своем Telegam-канале.

Также глава района сообщил о том, что скважину на улице Ростовской обследовали, уже заключен договор со специализированной организацией из Армавира на проведение ремонтных работ. На эти цели из бюджета выделили 450 тыс. рублей. К 20 июля ремонт скважины завершат.

В этом году завершат работу над проектом строительства водозаборных сооружений для обеспечения объектами коммунальной инфраструктуры восточной части станицы Переясловской. Речь идет о двух новых скважинах, водонапорной башне и станции очистки воды. На проектирование объектов выделили 8 млн рублей. В следующем году планируют включить проект для финансирования в действующие госпрограммы и построить их.

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