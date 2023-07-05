В станице Северской ситуация с водоснабжением стала критической из-за остановки скважин

Проблемы с водоснабжением в станице с населением 27 тыс. человек возникли накануне из-за вышедшего из строя оборудования.

«Критическая ситуация в Северском сельском поселении сложилась из-за того, что накануне резко снизилась подача воды сразу из нескольких скважин», — написал в Telegram глава Северского района Андрей Дорошевский.

Он отметил, что специалисты уже приступили к капитальному ремонту и бурению артезианских скважин на Северском водозаборе. Запуск скважин позволит обеспечить местных жителей бесперебойным водоснабжением.

В Северском поселении организовали подвоз воды автоцистернами. Заявку можно оставить по телефонам: 8(861-66) 2-67-72, 2-21-59.

Читайте также: резервные артезианские скважины введут в строй в Горячем Ключе. Планируется ввести их в действие в течение трех недель. Сейчас их перебуривают.