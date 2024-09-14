Воду отключат 17 сентября у жителей 24 улиц в Геленджике

Работы по монтажу оборудования проведут 17 сентября в районе пересечения улиц Фадеева и Новороссийской.

В связи с этим во вторник с 9:00 до 18:00 будет ограничено водоснабжение у жителей улиц Чкалова, Котовского, Черноморской, Черноморской набережной, Южной, Российской, Крымской, Заставной, Краснодонской, Красногвардейской и других. Всего в списке 24 улицы, которые попадут в область ограничения водоснабжения.

Жителей просят запастись водой, сообщает Telegram-канал «Концессии водоснабжения-Геленджик».

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