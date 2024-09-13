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Более 20 многоэтажек и детский сад остались без горячей воды в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-20-mnogoetazhek-i-detskij-sad-ostalis-bez-goryachej-vody-v-krasnodare
Более 20 многоэтажек и детский сад остались без горячей воды в Краснодаре
Фото pexels.com

Порыв на сетях водоснабжения произошел 11 сентября в Восточно-Кругликовском микрорайоне.

Из-за аварии 22 жилых дома и детский сад остались без горячей воды. При проведении работ специалисты выяснили, что трубу прорвало под торговыми павильонами, которые расположены на тепловой сети.

Сейчас сотрудники управления муниципального контроля убирают ларьки, чтобы как можно скорее получить доступ к месту утечки.

Специалисты ООО «Краснодартеплоэнерго» готовы к устранению аварии и заготовили необходимые материалы. Сроки ремонта определят, когда организуют доступ к месту порыва, сообщает МЦУ Краснодара.

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