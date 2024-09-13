Более 20 многоэтажек и детский сад остались без горячей воды в Краснодаре

Порыв на сетях водоснабжения произошел 11 сентября в Восточно-Кругликовском микрорайоне.

Из-за аварии 22 жилых дома и детский сад остались без горячей воды. При проведении работ специалисты выяснили, что трубу прорвало под торговыми павильонами, которые расположены на тепловой сети.

Сейчас сотрудники управления муниципального контроля убирают ларьки, чтобы как можно скорее получить доступ к месту утечки.

Специалисты ООО «Краснодартеплоэнерго» готовы к устранению аварии и заготовили необходимые материалы. Сроки ремонта определят, когда организуют доступ к месту порыва, сообщает МЦУ Краснодара.

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