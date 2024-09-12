Без горячей воды из-за утечки на трубопроводе остались 115 домов в Новороссийске

Об утечке на тепловой сети от котельной «Южная» сообщили утром в четверг.

С 9:00 специалисты занимаются устранением неполадки. В связи с ремонтными работами на подающем трубопроводе в течение дня горячей воды не будет по адресам:

ул. Героев десантников, 10-38, 67, 95, 97;

ул. Куникова, 52А-66;

ул. Малоземельская, 7-23;

пр. Дзержинского, 192-220, 225, 231, 207, 209;

ул. Хворостянского, 1-15;

ул. Пионерская, 12, 15, 17, 19, 21, 21А и Б, 23, 25, 27, 33, 37, 39;

ул. Южная, 1, 6, 10, 12, 14;

ул. Матвейкина, 1А;

ул. Малоземельская, 1-5;

ул. Волгоградская, 36-54.

Сейчас на аварийном участке идут работы по откачке сети, дренированию трубопровода и камеры с последующим определением характера повреждения.

Время окончания ремонтных работ назовут позже, сообщает Telegram-канал «Новороссийских теплосетей».

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