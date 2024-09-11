Авария на подстанции оставила без света жителей четырех улиц в Краснодаре

Короткое замыкание произошло ночью 10 сентября на улице 75 лет Победы.

От электроэнергии были отключены дома на улицах Героя Аверкиева, Героев-Разведчиков, Владислава Посадского, Героя Сарабеева. На месте работали пожарные и специалисты электросетей. Чтобы запитать дома, аварийной бригаде понадобилось около четырех часов.

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