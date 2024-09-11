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Авария на подстанции оставила без света жителей четырех улиц в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avariya-na-podstantsii-ostavila-bez-sveta-zhitelej-chetyreh-ulits-v-krasnodare
Видео t.me/bvk_mkr_vostochka

Короткое замыкание произошло ночью 10 сентября на улице 75 лет Победы.

От электроэнергии были отключены дома на улицах Героя Аверкиева, Героев-Разведчиков, Владислава Посадского, Героя Сарабеева. На месте работали пожарные и специалисты электросетей. Чтобы запитать дома, аварийной бригаде понадобилось около четырех часов.

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