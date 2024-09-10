Почти 60 домов планово останутся без света в Краснодаре 11 сентября
Общество
10.09.2024 22:02
В нескольких районах кубанской столицы в среду отключат электричество для проведения плановых работ.
Так, 11 сентября электричество отключат с 9:00 до 14:00 по адресу проспект Чекистов, 1.
С 09:00 до 14:00 будет ограничена подача электричества по адресам:
- улица Власова, 242;
- улица Тургенева, 47, 57;
- улица Северная, 207, 213, 219, 223;
- улица Тургенева, 47/2, 66;
- улица Артиллерийская, 309.
С 09:00 до 17:00 электричества не будет в домах по адресам:
- улица Скорняжная, 41;
- улица Алма-Атинская, 204;
- улица Передерия, 24;
- улица Бабушкина, 291, 293;
- улица Красных Партизан, 152, 242, 443/2;
- улица Шевченко, 54, 56;
- улица Колхозная, 3;
- улица Бершанской, 23, 25, 110/1;
- улица Железнодорожная, 19;
- улица Веселая, 1;
- улица Восточная, 26;
- улица Тургенева, 107, 109;
- улица Средняя, 81/3, 82/а;
- улица Дивная, 45;
- улица Целиноградская, 22/1, 24/1, 32/2;
- улица Новосельская, 84;
- 2-й проезд Стасова, 48, 54, 95;
- 1-й проезд Воронежский, 1/1, 1, 10;
- улица Воронежская, 35/1, 38, 39, 40, 40/5, 42, 42/1, 44, 46, 48, 50, 62, 76;
- улица Стасова, 3;
- 4-й проезд Воронежский, 2/а.
Подробную информацию можно посмотреть по ссылке или уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.
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