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Почти 60 домов планово останутся без света в Краснодаре 11 сентября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-60-domov-planovo-ostanutsya-bez-sveta-v-krasnodare-11-sentyabrya
Почти 60 домов планово останутся без света в Краснодаре 11 сентября
Фото unsplash.com

В нескольких районах кубанской столицы в среду отключат электричество для проведения плановых работ.

Так, 11 сентября электричество отключат с 9:00 до 14:00 по адресу проспект Чекистов, 1.

С 09:00 до 14:00 будет ограничена подача электричества по адресам:

  • улица Власова, 242;
  • улица Тургенева, 47, 57;
  • улица Северная, 207, 213, 219, 223;
  • улица Тургенева, 47/2, 66;
  • улица Артиллерийская, 309.

С 09:00 до 17:00 электричества не будет в домах по адресам:

  • улица Скорняжная, 41;
  • улица Алма-Атинская, 204;
  • улица Передерия, 24;
  • улица Бабушкина, 291, 293;
  • улица Красных Партизан, 152, 242, 443/2;
  • улица Шевченко, 54, 56;
  • улица Колхозная, 3;
  • улица Бершанской, 23, 25, 110/1;
  • улица Железнодорожная, 19;
  • улица Веселая, 1;
  • улица Восточная, 26;
  • улица Тургенева, 107, 109;
  • улица Средняя, 81/3, 82/а;
  • улица Дивная, 45;
  • улица Целиноградская, 22/1, 24/1, 32/2;
  • улица Новосельская, 84;
  • 2-й проезд Стасова, 48, 54, 95;
  • 1-й проезд Воронежский, 1/1, 1, 10;
  • улица Воронежская, 35/1, 38, 39, 40, 40/5, 42, 42/1, 44, 46, 48, 50, 62, 76;
  • улица Стасова, 3;
  • 4-й проезд Воронежский, 2/а.

Подробную информацию можно посмотреть по ссылке или уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

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