Почти 60 домов планово останутся без света в Краснодаре 11 сентября

В нескольких районах кубанской столицы в среду отключат электричество для проведения плановых работ.

Так, 11 сентября электричество отключат с 9:00 до 14:00 по адресу проспект Чекистов, 1.

С 09:00 до 14:00 будет ограничена подача электричества по адресам:

улица Власова, 242;

улица Тургенева, 47, 57;

улица Северная, 207, 213, 219, 223;

улица Тургенева, 47/2, 66;

улица Артиллерийская, 309.

С 09:00 до 17:00 электричества не будет в домах по адресам:

улица Скорняжная, 41;

улица Алма-Атинская, 204;

улица Передерия, 24;

улица Бабушкина, 291, 293;

улица Красных Партизан, 152, 242, 443/2;

улица Шевченко, 54, 56;

улица Колхозная, 3;

улица Бершанской, 23, 25, 110/1;

улица Железнодорожная, 19;

улица Веселая, 1;

улица Восточная, 26;

улица Тургенева, 107, 109;

улица Средняя, 81/3, 82/а;

улица Дивная, 45;

улица Целиноградская, 22/1, 24/1, 32/2;

улица Новосельская, 84;

2-й проезд Стасова, 48, 54, 95;

1-й проезд Воронежский, 1/1, 1, 10;

улица Воронежская, 35/1, 38, 39, 40, 40/5, 42, 42/1, 44, 46, 48, 50, 62, 76;

улица Стасова, 3;

4-й проезд Воронежский, 2/а.

Подробную информацию можно посмотреть по ссылке или уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

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