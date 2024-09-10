Для вырубки аварийного дерева ночью 15 сентября обесточат центр Краснодара

Аварийное дерево выявили вблизи остановки около дома № 118 на улице Гоголя.

Дерево сильно наклонилось и стволом разрушает фронтон частного дома. В связи с этим было принято решение срубить дерево.

Для проведения работ по вырубке аварийного дерева в районе улиц Гоголя и Базовской в ночь с 14 на 15 сентября будут обесточены жилые дома, уличное освещение и контактная сеть трамвая, сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

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