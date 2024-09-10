В домах на 30 улицах Краснодара 10 сентября отключат свет на весь день
В нескольких районах краевого центра во вторник отключат электричество для проведения плановых работ.
Так, 10 сентября электричество отключат с 9:00 до 17:00 по адресам:
- Чекистов, 37, 39;
- 4 Линия Нефтяников, 5;
- Строителей, 5, 17, 7;
- Свободы, 10, 6;
- Тургенева, 109, 107;
- Молодежная, 150, 39а;
- Лесная, 9;
- Кубанская, 35;
- Зеленая, 2;
- Розовая, 85;
- Промышленная, 90, 88, 21/9, 52, 66, 21/12, 110, 21/2;
- Фабричная, 2;
- Кузнечная, 224, 216;
- Костылева, 195;
- Айвазовского, 2 пр. 14;
- Бургасская, 52;
- Стасова, 117, 115/1, 121;
- Казачья, 18;
- Красноармейская, 90;
- Чехова, 6.
Также с 8:00 до 17:00 ограничат подачу электричества в станице Елизаветинской. Без света останутся улицы Широкая, 56-78 и Комсомольская, 33-76.
Кроме того, с 9:00 до 14:00 останутся без электроснабжения адреса:
- Тургенева, 57, 47, 54, 66, 42/7;
- Власова, 242;
- Северная, 213, 219, 207, 223;
- Артиллерийская, 309;
- Бершанской, 311, 311/1.
С 13:00 до 18:00 ограничат подачу электричества по адресам:
- Бульварное кольцо, 3;
- 70 лет Октября, 12/1, 14, 12/2, 12/3, 18, 14/1, 10.
Больше всего из этого списка повезло жильцам домов на улице Красных Партизан, 6/5, 6, 217, 6/20. Для них ограничения электричества будут действовать лишь два часа — с 8:00 до 10:00.
При этом на четыре часа в промежутке с 9:00 до 17:00 будет отключено водоснабжение в частном секторе поселка Пашковский на улицах:
- Сычевая;
- 8 Марта;
- Черноморская;
- Куренная;
- Вокзальная;
- Космонавтов;
- Украинская;
- Запорожская;
- Карасунская;
- Дзержинского.
Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за аварии 10 сентября отключились более 20 подстанций на востоке Краснодара.