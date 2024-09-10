В домах на 30 улицах Краснодара 10 сентября отключат свет на весь день

В нескольких районах краевого центра во вторник отключат электричество для проведения плановых работ.

Так, 10 сентября электричество отключат с 9:00 до 17:00 по адресам:

Чекистов, 37, 39;

4 Линия Нефтяников, 5;

Строителей, 5, 17, 7;

Свободы, 10, 6;

Тургенева, 109, 107;

Молодежная, 150, 39а;

Лесная, 9;

Кубанская, 35;

Зеленая, 2;

Розовая, 85;

Промышленная, 90, 88, 21/9, 52, 66, 21/12, 110, 21/2;

Фабричная, 2;

Кузнечная, 224, 216;

Костылева, 195;

Айвазовского, 2 пр. 14;

Бургасская, 52;

Стасова, 117, 115/1, 121;

Казачья, 18;

Красноармейская, 90;

Чехова, 6.

Также с 8:00 до 17:00 ограничат подачу электричества в станице Елизаветинской. Без света останутся улицы Широкая, 56-78 и Комсомольская, 33-76.

Кроме того, с 9:00 до 14:00 останутся без электроснабжения адреса:

Тургенева, 57, 47, 54, 66, 42/7;

Власова, 242;

Северная, 213, 219, 207, 223;

Артиллерийская, 309;

Бершанской, 311, 311/1.

С 13:00 до 18:00 ограничат подачу электричества по адресам:

Бульварное кольцо, 3;

70 лет Октября, 12/1, 14, 12/2, 12/3, 18, 14/1, 10.

Больше всего из этого списка повезло жильцам домов на улице Красных Партизан, 6/5, 6, 217, 6/20. Для них ограничения электричества будут действовать лишь два часа — с 8:00 до 10:00.

При этом на четыре часа в промежутке с 9:00 до 17:00 будет отключено водоснабжение в частном секторе поселка Пашковский на улицах:

Сычевая;

8 Марта;

Черноморская;

Куренная;

Вокзальная;

Космонавтов;

Украинская;

Запорожская;

Карасунская;

Дзержинского.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за аварии 10 сентября отключились более 20 подстанций на востоке Краснодара.