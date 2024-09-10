Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В домах на 30 улицах Краснодара 10 сентября отключат свет на весь день

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-domah-na-30-ulitsah-krasnodara-10-sentyabrya-otklyuchat-svet-na-ves-den
В домах на 30 улицах Краснодара 10 сентября отключат свет на весь день
Фото unsplash.com

В нескольких районах краевого центра во вторник отключат электричество для проведения плановых работ.

Так, 10 сентября электричество отключат с 9:00 до 17:00 по адресам:

  • Чекистов, 37, 39;
  • 4 Линия Нефтяников, 5;
  • Строителей, 5, 17, 7;
  • Свободы, 10, 6;
  • Тургенева, 109, 107;
  • Молодежная, 150, 39а;
  • Лесная, 9;
  • Кубанская, 35;
  • Зеленая, 2;
  • Розовая, 85;
  • Промышленная, 90, 88, 21/9, 52, 66, 21/12, 110, 21/2;
  • Фабричная, 2;
  • Кузнечная, 224, 216;
  • Костылева, 195;
  • Айвазовского, 2 пр. 14;
  • Бургасская, 52;
  • Стасова, 117, 115/1, 121;
  • Казачья, 18;
  • Красноармейская, 90;
  • Чехова, 6.

Также с 8:00 до 17:00 ограничат подачу электричества в станице Елизаветинской. Без света останутся улицы Широкая, 56-78 и Комсомольская, 33-76.

Кроме того, с 9:00 до 14:00 останутся без электроснабжения адреса:

  • Тургенева, 57, 47, 54, 66, 42/7;
  • Власова, 242;
  • Северная, 213, 219, 207, 223;
  • Артиллерийская, 309;
  • Бершанской, 311, 311/1.

С 13:00 до 18:00 ограничат подачу электричества по адресам:

  • Бульварное кольцо, 3;
  • 70 лет Октября, 12/1, 14, 12/2, 12/3, 18, 14/1, 10.

Больше всего из этого списка повезло жильцам домов на улице Красных Партизан, 6/5, 6, 217, 6/20. Для них ограничения электричества будут действовать лишь два часа — с 8:00 до 10:00.

При этом на четыре часа в промежутке с 9:00 до 17:00 будет отключено водоснабжение в частном секторе поселка Пашковский на улицах:

  • Сычевая;
  • 8 Марта;
  • Черноморская;
  • Куренная;
  • Вокзальная;
  • Космонавтов;
  • Украинская;
  • Запорожская;
  • Карасунская;
  • Дзержинского.

Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за аварии 10 сентября отключились более 20 подстанций на востоке Краснодара.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях