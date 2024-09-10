Из-за аварии 10 сентября отключились более 20 подстанций на востоке Краснодара
Происшествия
10.09.2024 07:20
Аварийное отключение произошло около 7:00. Электричество пропало в Карасунском округе.
Причина отключения — повреждения на линии 6–10 кВ, обесточены оказались ПС «Восточно-Кругликовская» и 22 трансформаторные подстанции.
Без света временно остались жители домов по улицам:
- проспект Писателя Знаменского;
- Артезианская;
- Автолюбителей;
- Благоева;
- Игнатова;
- Кружевная;
- Валерия Гассия.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
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