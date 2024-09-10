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Из-за аварии 10 сентября отключились более 20 подстанций на востоке Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-10-sentyabrya-otklyuchilis-bolee-20-podstantsij-na-vostoke-krasnodara
Из-за аварии 10 сентября отключились более 20 подстанций на востоке Краснодара
Фото unsplash.com

Аварийное отключение произошло около 7:00. Электричество пропало в Карасунском округе.

Причина отключения — повреждения на линии 6–10 кВ, обесточены оказались ПС «Восточно-Кругликовская» и 22 трансформаторные подстанции.

Без света временно остались жители домов по улицам:

  • проспект Писателя Знаменского;
  • Артезианская;
  • Автолюбителей;
  • Благоева;
  • Игнатова;
  • Кружевная;
  • Валерия Гассия.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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