Штормовое предупреждение из-за ливней и града объявили в Краснодарском крае

На Анапу 9 сентября обрушился ливень и град размером с голубиное яйцо. Местные жители поделились кадрами с последствиями непогоды в соцсетях.

Владельцам огородов еще предстоит оценить ущерб от непогоды — побиты цветы и кустарники.

По всему краю до конца суток 10 сентября объявили штормовое предупреждение. Согласно прогнозу синоптиков, в регионе ожидаются ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 23 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных служб — 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», во время града 9 сентября в Анапе участки наполнились водой. В частности, люди обеспокоены, чтобы их имущество не пострадало.