Град размером с голубиное яйцо обрушился 9 сентября на пригород Анапы
Происшествия
09.09.2024 16:06
Жители станицы Гостагаевской поделились в соцсетях кадрами непогоды — на населенный пункт обрушился сильный дождь с градом.
Судя по опубликованным видео, в станице град с дождем продолжался не менее получаса. Выпавшие куски льда местами были размером с голубиное яйцо.
Град колотил по крышам и огородам, участки наполнились водой. В частности, люди обеспокоены, чтобы их имущество не пострадало, пишет газета «Анапское Черноморье» в Telegram.
— Прячьте машины!
— Куда уезжать?
— Град 30 минут шел с 5-рублевую монету. Ливень уже час! Гремит так, что пол трясется!
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