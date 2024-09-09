Град размером с голубиное яйцо обрушился 9 сентября на пригород Анапы

Жители станицы Гостагаевской поделились в соцсетях кадрами непогоды — на населенный пункт обрушился сильный дождь с градом.

Судя по опубликованным видео, в станице град с дождем продолжался не менее получаса. Выпавшие куски льда местами были размером с голубиное яйцо.

Град колотил по крышам и огородам, участки наполнились водой. В частности, люди обеспокоены, чтобы их имущество не пострадало, пишет газета «Анапское Черноморье» в Telegram.

— Прячьте машины!

— Куда уезжать?

— Град 30 минут шел с 5-рублевую монету. Ливень уже час! Гремит так, что пол трясется!

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