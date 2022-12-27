Водозаборные сооружения реконструировали по нацпроекту в Горячем Ключе
Реконструкцию выполнили в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Работы велись параллельно в два этапа. В рамках первого на водозаборе «Центральный» построили станцию обезжелезивания воды. Ее производительность 12 тыс. куб. м в сутки. Также установили два резервуара чистой воды. Объем каждого — 1 тыс. куб. м. Кроме того, проложили новые сети электро- и водоснабжения и канализации. На втором этапе на водозаборе «Жидкова щель» установили два резервуара чистой воды, резервуар ливневых стоков и дизельную электростанцию. Кроме того, там провели реконструкцию насосной станции.
Реализация проекта улучшила качество водоснабжения для 40 тыс. жителей Горячего Ключа и обеспечила инфраструктурное развитие города.
Водоочистные сооружения обеспечат чистой питьевой водой соцобъекты города. Это четыре школы, восемь детсадов, две спортшколы, ледовый дворец, ДК, поликлиника и больница, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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