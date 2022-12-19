Новый водопровод протяженностью 2,7 км построили в Темрюкском районе

В июле к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с такой просьбой обратилась жительница хутора Белого.

Скважины во дворах были единственным источником воды для домов в районе улиц Садовой, Полевой, Молодежной, Пушкина и Луговой. Из-за этого были постоянные перебои в подаче, страдало качество воды.

На строительство нового водопровода из бюджета района выделили 6,4 млн рублей. Его протяженность — 2,7 км. Строительная документация уже была готова, поэтому работы закончили в декабре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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