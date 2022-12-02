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В двух населенных пунктах Динского района обновили водопроводные сети

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dvuh-naselennyh-punktah-dinskogo-rajona-obnovili-vodoprovodnye-seti
В двух населенных пунктах Динского района обновили водопроводные сети
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Водопроводные сети отремонтировали в станице Нововеличковской и поселке Найдорф.

Об этом 2 декабря сообщил министр ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Прошунин. Он отметил, что всего в Динском районе за текущий год отремонтировали более 4 км водопроводных сетей.

«Из-за большой изношенности водопроводов, более 60%, в некоторых населенных пунктах возникают сбои в водоснабжении. Поэтому ежегодно по поручению губернатора в рамках госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» мы обновляем сети в муниципалитетах. В этом году в Динском районе отремонтировали свыше 4 км водопроводов», — сказал Прошунин.

Всего в текущем году в Краснодарском крае реконструируют свыше 42 артезианских скважин. Кроме того, построят и отремонтируют 32,8 км водопроводов и 2 км канализационных сетей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: за четыре года на Кубани построили 70 км сетей трех групповых водопроводов.

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