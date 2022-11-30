Кондратьев: за четыре года на Кубани построили 70 км сетей трех групповых водопроводов

Строительство крупных объектов водоснабжения обсудил на краевом совещании, которое провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Губернатор сообщил о том, что 4 года назад начали реконструировать Таманский, Ейский и Троицкий магистральные водоводы. Из краевого бюджета выделили 5,3 млрд рублей.

«Если раньше латали только ветхие участки, то теперь практически заново построили 70 км. Завершить реконструкции планируем до конца 2024 года. Мы должны выполнить все работы в обещанные сроки и закрыть проблему дефицита воды в тех городах, где она сейчас существует», — отметил глава региона.

По словам руководителя департамента строительства Кубани Сергея Власова, реконструкцию проводят поэтапно. Идет проектирование водопровода в Геленджике. Кубань привлекла на его строительство 6,5 млрд рублей заемных средств. Водовод планируют сдать в 2025 году.

По поручению Владимира Путина до конца 2025 года в Краснодарском крае должны завершить реконструкцию 17 очистных сооружений на побережье. Краю выделили почти 66 млрд рублей льготного бюджетного кредита.

По словам Вениамина Кондратьева, число отдыхающих растет, поэтому и нагрузка на сети водоснабжения увеличивается. Глава региона поручил министру ТЭК и ЖКХ края Андрею Прошунину подготовить предложения о расширении магистральной инфраструктуры на ближайшую перспективу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарский край направили 1 млрд рублей на строительство трех групповых водопроводов.