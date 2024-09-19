Водозабор строят по нацпроекту в Темрюке

Водозаборные сооружения строят в рамках федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

На территории Курчанского водозабора строят станцию очистки и нового водовода длиной 11,6 км, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник. По его словам, специалисты уже провели монтаж технологического оборудования станции, сейчас заняты устройством внутриплощадочных инженерных сетей и прокладкой водовода.

«На ближайший период запланирована установка электролизной для обеззараживания воды, а также строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. После этого проведут работы по благоустройству территории. Готовность объекта составляет порядка 43%», — добавил он.

Работы планируют закончить до конца этого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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