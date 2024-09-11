Водозабор построят по нацпроекту в Ленинградском районе

Работы на объекте в станице Ленинградской проводят в рамках федеральной программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Сооружение готово на 75%. Производительность составит до 10 тыс. куб. метров воды в сутки.

Специалисты уже выполнили монтаж технологического оборудования, закончили устройство двух резервуаров для чистой воды, а также проложили сети водоотведения и водоснабжения, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник. Сейчас проходит устройство электрических сетей, рабочие изготавливают металлоконструкции для ангара станции.

«После завершения масштабной реконструкции чистой питьевой водой будут обеспечены более 36 тыс. жителей станицы Ленинградской», — добавил Шапошник.

В планах закончить работы до конца этого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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