В 600 млн рублей обойдутся работы по переоценке запасов подземных вод на Кубани

За два года актуальные цены на данные работы выросли на 50%, сообщили в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ.

В 2022 году провели предварительный сбор и обобщение информации от муниципалитетов региона по вопросу о переоценке запасов подземных вод. Тогда стоимость таких работ оценили в 400 млн рублей. Сейчас на это потребуется порядка 600 млн рублей, сообщили в министерстве.

В апреле этого года депутаты ЗСК рекомендовали министерству ТЭК и ЖКХ Кубани подготовить дорожную карту по переоценке запасов подземных вод. Однако до сих пор официального поручения об этом не приходило, уточнили в министерстве.

При этом ведомство не имеет полномочий самостоятельно проводить геологоразведочные работы, так как они относятся к сфере деятельности Роснедр.

По данным на январь прошлого года, всего на Кубани находится 189 разведанных и оцененных водных месторождений, пишут «Ведомости Юг».

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