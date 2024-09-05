Ученые изучат состояние горных рек Сочи за последние 30 лет

Ученые научно-технологического университета «Сириус» оценят качество воды за последние 30-40 лет в реках Мзымта, Сочи, Хоста и Кудепста.

По данным пресс-службы вуза, научная группа изучит, как со сменой сезонов изменения стоков рек влияет на экологическое состояние прибрежных вод.

«Ученые определят химический состав воды и источник ее загрязнения, а после сравнят полученные результаты с оценкой качества речной воды за последние 30-40 лет», — добавили в пресс-службе университета.

Кроме того, будут исследованы факторы, которые оказывают влияние на химический состав воды в реках. Отмечается, что загрязнение рек не всегда связано со сбросами загрязненных стоков. В вузе пояснили, что вода может вымывать из горных пород опасные вещества природного происхождения и переносить их на большие территории.

Исследование речной воды будут проводить в течение двух лет. Ученые изучат пробы из рек Мзымта, Сочи, Хоста и Кудепста, а также изучат архивные материалы оценки качества речной воды за последние 30-40 лет. Результаты исследования помогут улучшить систему экомониторинга качества малых и средних рек Большого Сочи на фоне увеличения туристического потока, сообщает ТАСС.

Читайте также: ученые предупредили о климатических изменениях в Черном море.