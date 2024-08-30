Ученые предупредили о климатических изменениях в Черном море

Специалисты проводят комплексные исследования по изучению последствий климатических изменений в океане, атмосфере и биосфере.

По данным ученых, климатическое потепление привело к изменению состояния Черного моря и его обитателей. Среднегодовая температура верхнего слоя воды за последние 30 лет выросла на 2,0-2,5 °С. Это способствовало изменению химического состава воды и сдвигам в гидрологии.

Кроме того, снижение ветровой нагрузки на поверхность и рост температуры привели к подъему границы сероводородного слоя и утончению верхнего однородного слоя воды. В связи с этим кислород на глубине более 125 м почти исчез, а соленость верхнего слоя за последние несколько лет выросла на 0,2-0,4‰.

Эксперты отмечают, что эти изменения влияют на рыбные запасы региона. Кроме того, ущерб запасам хамсы нанесла вспышка гребневика мнемиопсиса в конце 80-х годов, которая тоже связана с потеплением. Сместились места зимовки хамсы ближе к северу — это отразилось на рыболовном промысле в Крыму.

«С целью своевременной адаптации стратегии управления рыбными ресурсами региона, ученые продолжат мониторинг и анализ климатических изменений Черного моря», — сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала ВНИРО.

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