Метановые выбросы в Черном море изучат ученые «Сириуса»

Исследовательская группа университета «Сириус» планирует изучить процессы формирования метановых факелов в Черном и арктическом морях России.

Из-за сейсмической активности арктических акваторий России и Черного моря возникает опасность активного высвобождения газов, которые просачиваются в воду через донные отложения. Метан практически не растворяется в воде, а из нее быстро выделяется в атмосферу. Такое явление опасно мощным парниковым потенциалом, которое усугубляет глобальное потепление.

Кроме того, учены изучат особенности экологического состояния мелководного шельфа на предмет загрязнениями тяжелыми металлами поверхностного остатка. Это позволит узнать роль антропогенных факторов в обменных процессах, которые происходят между донными осадками и водной толщей.

«В черноморской и арктической акваториях мы можем наблюдать эмиссию метана с морского дна из газовых сипов. Мы ставим задачу исследовать, как на участках разгрузки метана ведут себя органические соединения и различные элементы, в том числе металлы, что же с ними происходит на границе воды и дна. В результате мы планируем выделить несколько геохимических сценариев для системы «вода — дно» характерных для разных обстановок — фоновых, на участках выхода метана, а также в прибрежных районах, подверженных наиболее активной антропогенной нагрузке. Это поможет нам точнее понимать степень загрязнения природной среды в ходе экологического мониторинга», — сказала руководитель проекта, директор Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Университета «Сириус» Елена Гершелис.

В рамках проекта уже провели одну морскую экспедицию в Крым — оттуда ученый привез 300 проб воды и донных отложений, сообщает пресс-служба университета «Сириус».

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