Археологи из Эрмитажа изучат территорию древней Никопсии в Туапсинском районе

Для изучения территории на мысе Бескровном в Новомихайловском поселении из Санкт-Петербурга приехали 15 сотрудников Эрмитажа.

По словам главы Туапсинского района Сергея Бойко, этот район давно вызывает большой интерес у ученых. Исследовать его пытались с начала XX века. Сейчас в Эрмитаже хранится около 100 экспонатов из этих мест.

«Предположительно, в древности на мысе располагалась Никопсия — раннесредневековый черноморский город Древней Зихии. Центр двух православных епархий Константинопольского патриархата. Местность также считается родиной национального адыгского князя Инала», — написал Сергей Бойко в Telegram.

Позже на этой территории жили католические монахи-доминиканцы, а также турки, которые воздвигли здесь крепость Дузу-Кале. Сейчас питерские археологи только приступают к работам. О первых находках они пообещали рассказать позже.

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