Водовод длиной 14 км построят в поселке Комсомолец Ейского района

К губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву 4 декабря во время «Прямой линии» обратились жители поселка Комсомолец с просьбой помочь провести в их населенный пункт водовод.

По словам местных жителей, сейчас в поселке есть только техническая вода, а магистральный водопровод находится в станице Ленинградской. При этом в поселке живут 3 тыс. человек.

Вениамин Кондратьев отметил, что центральный водопровод — это, прежде всего, комфорт и качество жизни.

«Мы исходим из того, есть ли техническая возможность строительства. При необходимости внесем необходимые коррективы в краевой бюджет», — сказал губернатор.

Глава Ейского района Роман Бублик сообщил о том, что водопровод в поселке Комсомолец изношен на 95%. Пустить по нему воду из станицы Лениградской невозможно. Власти муниципалитета подготовили проект замены 14 км трубопровода. Проект готов и прошел экспертизу. Стоимость работ по замене водовода оценивается в 43 млн рублей.

Вениамин Кондратьев сразу после «Прямой линии» поручил направить документы для выделения средств. Водовод начнут строить в 2024 году. Строительство планируют завершить в 2025 году.

Сейчас на Кубани идет реконструкция трех магистральных водопроводов — Троицкого, Ейского и Таманского. Троицкий водовод готов уже на 52%, Ейский — на 33%, Таманский — на 24%. Завершить работы на разных участках планируют в 2024 и 2025 году. На это направят почти 16 млрд рублей. В результате качественным бесперебойным водоснабжением обеспечат около 1 млн человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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