Кондратьев: Дом культуры в станице Некрасовской отремонтируют по госпрограмме

К губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву 4 декабря во время «Прямой линии» обратилась жительница Усть-Лабинского района с вопросом о капитальном ремонте Дома культуры в станице Некрасовской, который не ремонтировали с 1968 года.

Вениамин Кондратьев отметил, что дома культуры — это площадки, где жизнь должна всегда оставаться активной.

«В крае работает соответствующая программа по их обновлению. В данной ситуации самое срочное — привести в порядок крышу, чтобы из-за протечек здание не разрушалось. Мне важно понимать, сколько еще домов культуры в нашем регионе нуждаются в ремонте, особенно в таком. И сколько необходимо средств, чтобы поэтапно привести их в порядок», — сказал глава региона.

Министр культуры края Виктория Лапина сообщила, что за 8 лет работы программы ее бюджет увеличился с 15 млн до 1 млрд рублей. Однако большинство домов культуры на Кубани сильно изношены. Список объектов культуры края, которые нуждаются в ремонте, предоставят главе региона в течение недели.

Также Виктория Лапина сообщили о том, что проектно-сметную документацию для капремонта дома культуры в станице Некрасовской муниципалитет подготовил в прошлом году. Проект прошел экспертизу, на ремонт не хватает 75 млн рублей.

Губернатор отметил, что в первую очередь в здании дома культуры необходимо заменить окна и отремонтировать крышу и поручил провести совещание по программе ремонта объектов культуры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Прямую линию губернатора Кубани Вениамина Кондратьева можно посмотреть на нашем сайте, в нашем Telegram-канале и социальных сетях: VK, OK, RuTube и YouTube.