Водоснабжение восьми микрорайонов в Сочи полностью восстановлено

На магистральных водоводах в Адлерском и Хостинском районах завершились крупномасштабные работы.

Сотрудники аварийных бригад работали круглосуточно. Завершить весь необходимый комплекс мероприятий удалось на 24 часа раньше заявленного срока. Менее чем за сутки специалисты восстановили стратегически важную сеть на улице Ленина в центре Адлера, которая ранее была повреждена из-за оползня.

В микрорайоне «Министерские озера» провели этап по созданию аварийно-резервной системы водоводов для переключения жителей на резервные сети водоснабжения на случай крупных аварий.

Стабилизировать давление в системах водоснабжения окончательно планируют в течение суток 28 декабря, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ситуационном центре МУП Сочи «Водоканал».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», восемь микрорайонов Сочи 27 декабря остались без воды и тепла из-за оползня, повредившего водопровод. Отключение воды затронуло жителей Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, микрорайона Светлана, села Раздольное и ЖК «Министерские озера».