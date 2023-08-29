Водоснабжение в Лазаревском районе Сочи восстановили досрочно

Специалисты отремонтировали магистральный водовод в поселке Вардане, который мог стать причиной крупной аварии на сетях.

Рабочие заменили сегмент трубы на сварном шве и установили две электросварные муфты. В ремонте были задействованы 10 человек и 10 единиц техники.

Начался процесс наполнения системы. Воду будут подвозить населению до окончательной стабилизации подачи, сообщает Ситуационный центр МУП Сочи «Водоканал».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ходе мониторинга специалисты обнаружили серьезные повреждения на магистральном водоводе в районе улицы Фруктовой в поселке Вардане.

Для ремонта насосные станции остановили 29 августа в 10:00. В связи с этим жители поселков Вардане, Лоо, Дагомыс, Волковка, Уч-Дере, Горный воздух, Нижняя Хобза и Сергей-Поле остались без воды.