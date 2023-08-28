Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Из-за ремонта на водоводе 29 августа Лазаревский район Сочи на сутки останется без воды

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-remonta-na-vodovode-29-avgusta-lazarevskij-rajon-sochi-na-sutki-ostanetsya-bez-vody
Из-за ремонта на водоводе 29 августа Лазаревский район Сочи на сутки останется без воды
Фото t.me/wcups

В ходе мониторинга специалисты обнаружили серьезные повреждения на магистральном водоводе в районе улицы Фруктовой в поселке Вардане.

Ситуация предаварийная, поэтому требует оперативного вмешательства. Насосные станции остановят 29 августа в 10:00. В связи с этим жители поселков Вардане, Лоо, Дагомыс, Волковка, Уч-Дере, Горный воздух, Нижняя Хобза и Сергей-Поле столкнутся с перебоями в подаче питьевой воды.

Ремонт займет не менее суток. Поэтому население поселков просят максимально запастись водой. Процесс заполнения системы после работ будут проводить в мягком режиме во избежание гидроударов — на это потребуется еще несколько часов.

«Стабилизировать подачу окончательно планируется к обеду 30 августа. С целью обеспечения горожан питьевой водой будет организован подвоз воды», — сообщает Ситуационный центр МУП Сочи «Водоканал».

Читайте также: центр Геленджика остался без воды из-за аварии.

Статьи
Как быстро избавиться от синяка
Как быстро избавиться от синяка
Легенда поп-музыки: правда, мифы и теории о Майкле Джексоне
Легенда поп-музыки: правда, мифы и теории о Майкле Джексоне
Высокие цены и дефицит: почему в России проблемы с бензином
Высокие цены и дефицит: почему в России проблемы с бензином
Природная аптека: зачем едят еловые шишки, польза и противопоказания
Природная аптека: зачем едят еловые шишки, польза и противопоказания
Море не отпускает: пробки по пути с курортов Краснодарского края
Море не отпускает: пробки по пути с курортов Краснодарского края
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях