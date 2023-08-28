Из-за ремонта на водоводе 29 августа Лазаревский район Сочи на сутки останется без воды

В ходе мониторинга специалисты обнаружили серьезные повреждения на магистральном водоводе в районе улицы Фруктовой в поселке Вардане.

Ситуация предаварийная, поэтому требует оперативного вмешательства. Насосные станции остановят 29 августа в 10:00. В связи с этим жители поселков Вардане, Лоо, Дагомыс, Волковка, Уч-Дере, Горный воздух, Нижняя Хобза и Сергей-Поле столкнутся с перебоями в подаче питьевой воды.

Ремонт займет не менее суток. Поэтому население поселков просят максимально запастись водой. Процесс заполнения системы после работ будут проводить в мягком режиме во избежание гидроударов — на это потребуется еще несколько часов.

«Стабилизировать подачу окончательно планируется к обеду 30 августа. С целью обеспечения горожан питьевой водой будет организован подвоз воды», — сообщает Ситуационный центр МУП Сочи «Водоканал».

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