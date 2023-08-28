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Центр Геленджика остался без воды из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsentr-gelendzhika-ostalsya-bez-vody-iz-za-avarii
Центр Геленджика остался без воды из-за аварии
Фото t.me/kontsessii_vodosnabzheniya_kvg

Подачу воды приостановили до завершения аварийных работ. Зона ограничения охватывает всю центральную часть города.

Ориентировочное время устранения аварии на улице Новороссийской — три часа.

«К сожалению, предельные нагрузки на инфраструктуру приводят к технологическим нарушениям. На устранение аварийной ситуации брошены все ресурсы. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщает пресс-служба «Концессий водоснабжения».

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