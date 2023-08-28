Центр Геленджика остался без воды из-за аварии
Происшествия
28.08.2023 20:24
Подачу воды приостановили до завершения аварийных работ. Зона ограничения охватывает всю центральную часть города.
Ориентировочное время устранения аварии на улице Новороссийской — три часа.
«К сожалению, предельные нагрузки на инфраструктуру приводят к технологическим нарушениям. На устранение аварийной ситуации брошены все ресурсы. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщает пресс-служба «Концессий водоснабжения».
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