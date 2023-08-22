Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре более 10 многоэтажек в Пашковке остались без воды из-за утечки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-bolee-10-mnogoetazhek-v-pashkovke-ostalis-bez-vody-iz-za-utechki
В Краснодаре более 10 многоэтажек в Пашковке остались без воды из-за утечки
В Краснодаре более 10 многоэтажек в Пашковке остались без воды из-за утечки

Аварийное отключение холодного водоснабжения в Карасунском округе произошло утром 22 августа.

Из-за утечки на подземном трубопроводе остановилась подача холодной воды в многоквартирные дома на улицах:

  • Фадеева: № 413, 415, 425, 425/1;
  • 1-го Мая: № 67, 69, 71, 71/1, 71/2, 71/3, 75;
  • Евгении Бершанской: № 404.

На месте аварии уже прибыли сотрудники водоканала. Они выполняют ремонтно-восстановительные работы, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: жители Пшады 22 августа остались без воды. Отключение водоснабжения в селе плановое — сотрудники водоканала проводят вынужденный ремонт резервуара.

Статьи
Нельзя в мусорку: список отходов, которые нужно сдавать на утилизацию
Нельзя в мусорку: список отходов, которые нужно сдавать на утилизацию
Фруктовые чаи: какие бывают, польза и вред
Фруктовые чаи: какие бывают, польза и вред
Пять ошибок при похудении, которых стоит избегать
Пять ошибок при похудении, которых стоит избегать
Идеи для отдыха в Геленджике: где остановиться и что посмотреть?
Идеи для отдыха в Геленджике: где остановиться и что посмотреть?
Шесть продуктов, запрещенных при псориазе
Шесть продуктов, запрещенных при псориазе
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях