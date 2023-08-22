В Краснодаре более 10 многоэтажек в Пашковке остались без воды из-за утечки

Аварийное отключение холодного водоснабжения в Карасунском округе произошло утром 22 августа.

Из-за утечки на подземном трубопроводе остановилась подача холодной воды в многоквартирные дома на улицах:

Фадеева : № 413, 415, 425, 425/1;

: № 413, 415, 425, 425/1; 1-го Мая : № 67, 69, 71, 71/1, 71/2, 71/3, 75;

: № 67, 69, 71, 71/1, 71/2, 71/3, 75; Евгении Бершанской: № 404.

На месте аварии уже прибыли сотрудники водоканала. Они выполняют ремонтно-восстановительные работы, сообщает ЕДДС Краснодара.

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