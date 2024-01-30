Водоснабжение в домах жителей Темрюкского района полностью восстановили

Аварийные работы на магистральном работе завершили вечером 29 января, к ночи 30 января вода полностью вернулась в дома жителей.

«Директор ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Александр Лазарев доложил о завершении аварийных работ в Темрюкском районе и полном восстановлении водоснабжения в дома жителей! Благодарю всю большую команду за слаженную и круглосуточную работу!» — написал врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Вячеслав Шапошник в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 24 января на одном из крупных магистральных водоводов Темрюкского района. В семи поселениях муниципалитета ввели режим ЧС из-за отключения воды.