Водопроводные сети в Щербиновском районе отремонтировали по нацпроекту

Работы в четырех населенных пунктах выполнили по региональной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Как сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник, специалисты отремонтировали водопроводные сети в поселке Щербиновском, станицах Старощербиновской и Новощербиновской. Также работы провели на подводящем водопроводе к селу Ейское Укрепление — протяженность этого участка составляет около 10 км. В общей сложности обновили 27 км сетей.

«В результате качественным водоснабжением обеспечены 32 тысячи жителей Щербиновского района», — отметил Шапошник.

По его словам, в работах использовали материалы отечественного производства, которые соответствуют современным техническим и экологическим требованиям, имеют длительный срок службы.

Всего по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» за четыре года на модернизацию ЖКХ региона направят около 13 млрд рублей, 6,4 млрд рублей из которых выделят из федерального бюджета, 6,4 млрд рублей — из краевого, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: в поселке Абинского района по нацпроекту отремонтировали теплосети.

Подпишись, здесь всегда интересно.