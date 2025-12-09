В поселке Абинского района по нацпроекту отремонтировали теплосети

В поселке Ахтырском Абинского района отремонтировали два участка трубопровода, которые обеспечивают теплом школу, два детских сада, техникум и жилые дома.

Работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» провели на трубопроводах, расположенных на улицах Пушкина и Свободы. Всего обновили около 6 км теплосетей.

«Надежным теплоснабжением обеспечены жители более 23 жилых домов и пяти социальных объектов — школа, техникум, два детских сада и станция юных техников, а также ряд учреждений», — сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

По словам министра, в 2024 году в центральной части Ахтырского отремонтировали участок трубопровода более 8 км.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на Кубани в течение трех лет ремонтные работы выполнят на 27 объектах теплоснабжения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

