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Водопровод микрорайона Русская Мамайка в Сочи защитят от оползней

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vodoprovod-mikrorajona-russkaya-mamajka-v-sochi-zashhityat-ot-opolznej
Водопровод микрорайона Русская Мамайка в Сочи защитят от оползней
Фото t.me/mcusochi

Из-за перебоев воды на высокогорных улицах микрорайона разрабатывают комплекс мер для бесперебойной подачи.

Перебои связаны с поливом садов и огородов, а также скрытыми утечками, которые сейчас ищут специалисты.

Одну из утечек обнаружили на оползневом участке по улице Целинной. Водовод диаметром 100 мм повредила подвижка грунта. В связи с этим необходимо заменить около 500 м водовода.

Сложность работ заключается в крайне стесненных условиях — местами возле русла ручья и на крутом склоне с густой растительностью. Уже подготовили необходимые материалы и технику. Сейчас специалисты расчищают территорию и готовят трассы для прокладки нового водовода. Кроме того, трубопровод защитят от возможных подвижек грунта.

Завершить работы и стабилизировать водоснабжение на высокогорных улицах, в том числе на улице Целинной и в переулке Теневом, планируют до 20 июля. На время проведения работ жителям будут подвозить воду, сообщает МЦУ Сочи.

Читайте также: поврежденный оползнем магистральный водовод восстановили в Сочи.

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