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Поврежденный оползнем магистральный водовод восстановили в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/povrezhdennyj-opolznem-magistralnyj-vodovod-vosstanovili-v-sochi
Поврежденный оползнем магистральный водовод восстановили в Сочи
Фото t.me/wcups

Прорыв на магистральном водоводе произошел в поселке Лоо. Около 23:00 18 мая специалисты водоканала устранили аварию.

Работу оборудования насосных станций вывели на штатные показатели, начался процесс плавного наполнения систем водоснабжения. Начали плавно наполнять разветвленные сети магистральных и разводящих водоводов, которые на время аварии были опустошены.

Стабилизировать подачу воды окончательно планируется к обеду 19 мая, сообщает пресс-служба «Сочи Водоканал».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подвижка грунта произошла из-за обильных осадков в районе СМП 603. В результате произошел прорыв магистрального водовода диаметром 700 мм. Из-за аварии без воды остались 14 поселков, два микрорайона и три улицы в Лазаревском районе.

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