Подвижка грунта оставила без воды 16 населенных пунктов и три улицы в Сочи. Видео
Подвижка грунта произошла из-за обильных осадков в районе СМП 603. В результате произошел прорыв магистрального водовода диаметром 700 мм. Мощный фонтан воды подтапливает территорию, перебои с водоснабжением наблюдаются у жителей Лоо и окрестностей.
На месте работают специалисты сочинского «Водоканала». Для проведения ремонтных работ будет необходимо перекрыть трубопроводы и опустошить систему.
Водоснабжение будет ограничено в поселках Головинка, Якорная Щель, Беранда, Вардане, Детляжка, Верхнее Буу, Нижняя Хобза, Уч-Дере, Лоо, Горное Лоо, Верхне- Армянское Лоо, Дагомыс, Волковка, Сергей-Поле, микрорайонов Шаумяновка и Лазурный берег, а также в домах на улицах 72 км, 73 км, и Ландышевой.
Прорыв ликвидируют более 20 человек и 12 единиц техники. Завершить работы планируют до конца дня, после этого начнется процесс наполнения системы. Восстановить подачу питьевой воды в полном объеме планируют к середине дня 19 мая.
Для жителей районов и соцобъектов, попавших в зону отключения, организован подвоз воды.
Автоцистерны будут дежурить по адресам:
- Барановское шоссе, 17 (Инфекционная больница №2);
- Армавирская, 145 А (ГБУЗ №5);
- Армавирская, 92 А (ДС «Золотой ключик»);
- Армавирская, 96 А (ТЦ «Дарья»);
- Обзорная, 2;
- Батумское шоссе, 63.
Список будет корректироваться, исходя из заявок жителей. Их можно оставить по телефону: 444-05-05, сообщает ситуационный центр МУП Сочи «Водоканал».
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