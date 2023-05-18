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Подвижка грунта оставила без воды 16 населенных пунктов и три улицы в Сочи. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podvizhka-grunta-ostavila-bez-vody-16-naselennyh-punktov-i-tri-ulitsy-v-sochi
Фото ситуационного центра МУП Сочи "Водоканал"

Подвижка грунта произошла из-за обильных осадков в районе СМП 603. В результате произошел прорыв магистрального водовода диаметром 700 мм. Мощный фонтан воды подтапливает территорию, перебои с водоснабжением наблюдаются у жителей Лоо и окрестностей.

На месте работают специалисты сочинского «Водоканала». Для проведения ремонтных работ будет необходимо перекрыть трубопроводы и опустошить систему.

Водоснабжение будет ограничено в поселках Головинка, Якорная Щель, Беранда, Вардане, Детляжка, Верхнее Буу, Нижняя Хобза, Уч-Дере, Лоо, Горное Лоо, Верхне- Армянское Лоо, Дагомыс, Волковка, Сергей-Поле, микрорайонов Шаумяновка и Лазурный берег, а также в домах на улицах 72 км, 73 км, и Ландышевой.

Прорыв ликвидируют более 20 человек и 12 единиц техники. Завершить работы планируют до конца дня, после этого начнется процесс наполнения системы. Восстановить подачу питьевой воды в полном объеме планируют к середине дня 19 мая.

Для жителей районов и соцобъектов, попавших в зону отключения, организован подвоз воды.

Автоцистерны будут дежурить по адресам:

  • Барановское шоссе, 17 (Инфекционная больница №2);
  • Армавирская, 145 А (ГБУЗ №5);
  • Армавирская, 92 А (ДС «Золотой ключик»);
  • Армавирская, 96 А (ТЦ «Дарья»);
  • Обзорная, 2;
  • Батумское шоссе, 63.

Список будет корректироваться, исходя из заявок жителей. Их можно оставить по телефону: 444-05-05, сообщает ситуационный центр МУП Сочи «Водоканал».

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