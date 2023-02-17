Водопровод для многодетных семей в поселке Октябрьском в Краснодаре построят до конца года
Завершить строительство водопроводных сетей для многодетных семей в поселке Октябрьском планируют к концу текущего года. Прием заявок на подключение новых абонентов собираются начать в апреле 2024 года.
В течение года в Краснодаре планируют построить 37 объектов социальной направленности. В том числе речь идет о сетях водоснабжения в поселке Октябрьском. Работы на объекте уже начались.
«Сейчас бурят скважины и занимаются внутриквартальными сетями. Завершить работы планируют к концу этого года, после чего сети передадут на баланс ресурсоснабжающей организации. В апреле 2024 года планируют начать прием заявок на подключение новых абонентов», — цитирует сообщение городского департамента строительства газета «Краснодарские известия».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре для многодетных семей выделены участки в хуторах Копанском, Октябрьском и Новом, станице Старокорсунской, поселках Лазурном и Пригородном. Все участки, кроме расположенных в поселке Пригородном, уже подключили к электросетям. Прием заявок на присоединение к сетям водоснабжения в ближайшее время начнут массивы в станице Старокорсунской, поселке Лазурном, хуторах Копанском и Новом. В марте в поселке Лазурном начнут проводить газ,
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