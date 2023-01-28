В 2023 году в Краснодаре водоснабжение начнут подводить к четырем земельным массивам для многодетных семей

Перспективы развития участков с многодетными семьями 28 января обсудили мэр Краснодара Евгений Наумов и председатель Гордумы Вера Галушко. Встречу организовали по итогам «Прямой линии» губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Евгений Наумов отметил, что в вопросе обеспечения участков инфраструктурой необходим «кардинальный прорыв».

«Мы собрались, чтобы сверить часы. Для меня важно знать, в каком состоянии сегодня находятся эти участки. В каких направлениях мы пробуксовываем и нам надо усилиться. Важно, чтобы мы услышали друг друга. Вопросов очень много, все они для вас важные, и совершенно оправданно, что вы их задаете. Прекрасно понимаю — пока не будет инфраструктуры — не будет полноценного жилья у вас и ваших детей. Считаю, что в этом вопросе нужен кардинальный прорыв», — сказал Наумов.

В настоящее время в Краснодаре для многодетных семей выделено 2 тыс. 470 участков в хуторах Копанском, Октябрьском и Новом, станице Старокорсунской, поселках Лазурном и Пригородном. Площадь участков — от 600 до 1 тыс. кв. м.

«Не первый раз собираемся по этой теме. В течение последних лет мы принимали меры, в первую очередь, по развитию инженерной инфраструктуры в земельных массивах для многодетных семей. Городская Дума берет на контроль все перспективные мероприятия, о которых мы сегодня говорили, в том числе, сроки их выполнения. Совместными усилиями будем продвигать решения конкретных проблем. Но хочу сказать, что мы уже серьезно продвинулись вперед. О том, что ничего не делается, сегодня речи не идет», — сказала Галушко.

Все участки, кроме расположенных в поселке Пригородном, уже подключили к электросетям. Почти на всех территориях построены сети водоснабжения и газа либо продолжаются работы.

Принимать заявки на присоединение к сетям водоснабжения в ближайшее время начнут массивы в станице Старокорсунской, поселке Лазурном, хуторах Копанском и Новом. Помимо этого, в марте в поселке Лазурном начнут проводить газ, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ходе «Прямой линии» к губернатору Кубани обратилась Многодетная мать из Краснодара. Женщина сообщила, что ее семья получила земельный участок в поселке Пригородном в 2017 году. Однако на сегодняшний день на этой территории отсутствуют дороги, электричество, вода и газ. Кондратьев поручил разобраться с этой проблемой.