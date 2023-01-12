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Кондратьев: многодетные семьи должны иметь возможность строиться на выделенных земельных участках

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-mnogodetnye-semi-dolzhny-imet-vozmozhnost-stroitsya-na-vydelennyh-zemelnyh-uchastkah
Кондратьев: многодетные семьи должны иметь возможность строиться на выделенных земельных участках
Видео канала «Кубань 24»

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 12 января во время «Прямой линии» в эфире телеканала «Кубань 24».

Многодетная мать из Краснодара рассказала, что ее семья получила земельный участок в поселке Пригородном в 2017 году. Однако на сегодняшний день на этой территории отсутствуют дороги, электричество, вода и газ.

«Многодетные семьи, безусловно, должны получить не просто земельный участок, но и возможность строиться на нем. Без света, воды и дорог это невозможно», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, что на следующей неделе организуют совещание, и он лично узнает, почему люди уже пять лет не имеют возможности построить дома, если им выделили участки. Губернатор поручил своему заместителю Сергею Власову к этому совещанию рассмотреть подобные проблемы в других муниципалитетах Кубани.

В прошлом году кубанские многодетные семьи получили 2,8 тыс. земельных участков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Кондратьев рассказал на «Прямой линии», что в земельных участках нуждаются 40 тыс. многодетных семей Кубани. По словам губернатора, с прошлого года в Краснодарском крае работает программа получения денежной компенсации вместо земельного участка. Таким образом семья решает жилищный вопрос так же, как и при получении земли.

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