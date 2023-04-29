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Водооткачивающая техника дежурит на улицах Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vodootkachivayushhaya-tehnika-dezhurit-na-ulitsah-krasnodara
Водооткачивающая техника дежурит на улицах Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В краевом центре с вечера 28 апреля дождь, временами сильный. По прогнозу синоптиков, осадки в Краснодаре продолжатся до 1 мая.

Сейчас водооткачивающая техника ликвидирует локальные подтопления на улицах Тенистой, Российской, Дежнева, Круговой, Почтовой и Бульваре Строителей.

На улицах города дежурят 20 единиц водооткачивающей техники, а также аварийная бригада по содержанию насосных станций.

За ситуацией на улицах круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, департамента транспорта и дорожного хозяйства и ЕДДС. При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112 или 8(861) 214-33-36, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение по ливням и ураганному ветру в Краснодарском крае продлили до 1 мая.

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