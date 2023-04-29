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Штормовое предупреждение по ливням и ураганному ветру в Краснодарском крае продлили до 1 мая

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shtormovoe-preduprezhdenie-po-livnyam-i-uragannomu-vetru-v-krasnodarskom-krae-prodlili-do-1-maya
Штормовое предупреждение по ливням и ураганному ветру в Краснодарском крае продлили до 1 мая
Фото пресс-службы администрации Крымского района

По прогнозу синоптиков, 30 апреля и 1 мая на Кубани ожидаются сильные дожди с градом и грозой и ветер скоростью до 20–22 м/с.

В связи с выпадением осадков на территории Горячего Ключа, Геленджика, Туапсинского, Крымского, Абинского, Северского, Мостовского, Апшеронского, Отрадненского, Лабинского, Белореченского, Успенского, Новокубанского, Усть-Лабинского и Курганинского районов ожидается подъем уровней воды в горных реках с превышением неблагоприятных отметок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В связи с прогнозируемой непогодой в регионе объявили штормовое предупреждение. Жителям и гостям Краснодарского края в эти дни рекомендуют внимательно следить за изменениями погодных условий, соблюдать все необходимые меры безопасности и по возможности отказаться от выходов на природу. При возникновении ЧС необходимо звонить на номера: 01, 101 или 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», штормовое предупреждение о сильных дождях с грозой и градом объявили 28 апреля в Краснодарском крае.

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