Водоканал опроверг сообщения «об опасной» воде из-под крана в Сочи

По данным МУП Сочи «Водоканал», жители курорта начали получать в мессенджерах сообщения об опасности воды из-под крана.

В неких листовках написано, что будет проводиться дезинфекция хлоркой в течение суток с утра 27 августа. Из-за этого в листовке запрещают не только пить воду и умываться, но и вообще открывать краны.

«В этих сообщениях сочинцам рекомендовали прекратить пить воду из-за якобы возможности заражения. Данная информация является заведомо ложной. Вода, которая подается через централизованную систему холодного водоснабжения, безопасна для здоровья и соответствует гигиеническим нормам», — сообщает пресс-служба МУП «Водоканал Сочи».

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