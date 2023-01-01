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Водка подорожала с 1 января в России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vodka-podorozhala-s-1-yanvarya-v-rossii
Водка подорожала с 1 января в России
Фото justcoolidea.ru

В России повысилась минимальная розничная цена водки.

Согласно приказу Минфина, с 1 января 2023 года минимальная розничная цена на 0,5 л водки повысится на 20 рублей: с 261 рубля до 281 рубля.

Минимальная отпускная цена на водку у производителей с 1 января поднимется на 15 рублей — с 214 рублей до 229 рублей. Оптом пол-литра водки теперь будет стоить на 16 рублей дороже — 238 рублей за 0,5 л.

Кроме того, повысится цена на коньяк — с 480 рублей до 517 рублей за 0,5 л, а также на бренди — с 348 рублей до 375 рублей за 0,5 л, сообщает ТАСС.

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