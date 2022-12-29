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В России с 7 января резко подорожает шампанское

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-s-7-yanvarya-rezko-podorozhaet-shampanskoe
В России с 7 января резко подорожает шампанское
Фото пресс-службы департамента потребсферы Краснодарского края

Минфин РФ утвердил новую минимальную розничную цену на игристые вина. С 7 января она увеличится на 29,2% — с 169 рублей до 239 рублей за 0,75 л.

Повышение цены на шампанское связано с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на игристое вино, а также ростом затрат на сырье и производство (электричество, комплектующие, оплата труда).

В прошлом году минимальная цена на шампанское не повышалась. При этом в 2022 году ставка акциза на продукт выросла с 41 до 43 рублей. В 2023 году запланирована индексация ставки акциза до 45 рублей за литр.

С 7 января бутылка шампанского в России не должна стоить менее 239 рублей, сообщает пресс-служба департамента потребсферы Краснодарского края.

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